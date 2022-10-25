Тарханов рассказал, за счет чего Гончаренко быстро наладил игру «Урала»

Экс-тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал работу Виктора Гончаренко на посту главного тренера уральцев. Специалист возглавил «Урал» в августе этого года.

«Гончаренко — опытный и грамотный тренер. Плюс после его прихода клуб сразу же стал проводить селекцию. Когда есть хорошие игроки, можно быстро наладить игру. Ему удалось это сделать. Раньше один Бикфалви забивал, а сейчас каждый может поразить ворота соперников «Урала», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».