Тарханов заявил, что Дзюба еще не утратил своих качеств

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов отреагировал на продление контракта «Локомотивом» с 34-летним российским нападающим Артемом Дзюбой.

«Артем пришел в команду, и «Локомотив» стал выглядеть по-другому. Он лидер и футболист хорошего уровня. Продлить контракт с Дзюбой — это правильное решение руководства клуба. Потому что сейчас очень мало российских игроков, тем более нападающих. У него большой опыт, и своих качеств он еще не утратил. Никто не знает, станет ли Дзюба со временем «дядькой» в команде. Я думаю, что все-таки будет игроком», — приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.