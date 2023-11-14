Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:00

Тарпищев дал оценку первой половине сезона «Спартака»: «Неутешительно. Три с плюсом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России, болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» подвел итоги первой половины сезона РПЛ для красно-белых.

«Не очень-то утешительно. Должно было быть лучше. Абаскаль до конца еще не определился, что у него главное, а что нет. За первую половину сезона поставлю «Спартаку» три с плюсом», — сказал Тарпищев «СЭ».

Московская команда завершила первый круг чемпионата России-2023/24 на шестом месте, набрав 24 очка.

25 ноября красно-белые на выезде сыграют против «Балтики» в 16-м туре РПЛ. Начало матча — в 19.45 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Тарпищев
2
Обсудить
Читайте также
Рубиалес потребовал от трибунала по спорту закрыть дело о поцелуе с футболисткой сборной Испании
«С детства люблю силовые приемы и драки». Интервью российского защитника, остановившего Макдэвида
Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах президента РФ
Эксперт назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

Тарпищев о ситуации с Соболевым: «Может, просто связка Промес — Игнатов лучше. Дело не в игроке»

Селюк считает, что Кержаков не виноват в увольнении из «Спартака»