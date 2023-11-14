Тарпищев дал оценку первой половине сезона «Спартака»: «Неутешительно. Три с плюсом»

Президент Федерации тенниса России, болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» подвел итоги первой половины сезона РПЛ для красно-белых.

«Не очень-то утешительно. Должно было быть лучше. Абаскаль до конца еще не определился, что у него главное, а что нет. За первую половину сезона поставлю «Спартаку» три с плюсом», — сказал Тарпищев «СЭ».

Московская команда завершила первый круг чемпионата России-2023/24 на шестом месте, набрав 24 очка.

25 ноября красно-белые на выезде сыграют против «Балтики» в 16-м туре РПЛ. Начало матча — в 19.45 по московскому времени.