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РПЛ

Сегодня, 11:45

Тарпищев заявил, что «Спартак» Абаскаля не вызывает у него чувство гордости

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Конечно, «Спартак» Абаскаля не вызывает у меня чувство гордости. Абсолютно. В чем основная проблема Абаскаля? Думаю, он еще молодой, не прошел ту школу, которая позволяла бы рационально и результативно работать в таком большом клубе, как «Спартак». Это точно не тот клуб, на котором можно учиться, набивать шишки. Это неправильно», — цитирует Тарпищева «РБ Спорт».

После 17 туров «Спартак» с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре красно-белые проиграли «Ахмату» (1:2).

В 18-м туре «Спартак» на своем поле примет «Крылья Советов». Игра пройдет в субботу, 9 декабря. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Шамиль Тарпищев
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