Газзаев объяснил, почему не нужно возвращаться на систему «весна-осень»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» отметил, что не считает целесообразным возвращаться на систему «весна-осень».

— Не понимаю разговоров о том, что теперь нам надо обязательно возвращаться к системе «весна-осень». Как будто в этом весь корень бед российского футбола.

Вспомните, что было раньше. Начинали сезон в марте на тяжелых полях, команды не играли, а мучились! Ну и зачем к этому возвращаться? Раньше в четные годы сезон летом прерывался на месяц во время проведения чемпионатов мира или Европы.

В ноябре 2002 года ЦСКА и «Спартак» на стадионе «Торпедо» провели матч, который вошел в историю как снежное дерби. Тракторы ездили и все вычищали...

Если проводить параллели с той встречей, сейчас «Ростов» и ЦСКА сыграли просто в идеальных условиях. Пересмотрите обзор той игры и сами в этом убедитесь. Но ту встречу мы не могли перенести никуда! Почему? 29-й тур! Вот вам и все «прелести» системы «весна-осень». При нынешнем формате проведения соревнований такой перенос возможен. Сейчас мы начинаем чемпионат на хороших полях и заканчиваем на них. Но надо учитывать форс-мажоры и немного перераспределить количество туров в первой и во второй частях сезона. Вот и все.