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Терехин — о продлении контракта с Паршивлюком: «Правильное решение, опытные игроки нужны «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин прокомментировал продление контракта с защитником Сергеем Паршивлюком до конца сезона-2023/24.

«Правильное решение, опытные игроки нужны команде. Стоило ли предлагать более длительный контракт? Да и на год тоже неплохо, это уже им виднее, как шли переговоры. Сергей — качественный игрок, он перешел в клуб из «Спартака» и всегда приносил пользу, он никогда не подводил. Если нужно, то он выйдет в основе, а если попросят выйти на замену, то он без колебаний выполнит и это. Хороший игрок», — цитирует «РБ Спорт» Терехина.

34-летний футболист перешел в «Динамо» в 2019 году. В сезоне-2022/23 он сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-terehin-parshivlyuk-nikogda-ne-podvodil-dinamo-on-eshhe-prigoditsya-komande/
Олег Терехин
Сергей Паршивлюк
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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