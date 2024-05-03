Рублев победил Фритца и вышел в финал «мастерса» в Мадриде

Россиянин Андрей Рублев победил американца Тэйлора Фритца в полуфинале турнира серии ATP 1000 в Мадриде — 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 14 минут. Рублев за игру сделал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. У 13-й ракетки мира Фритца — 7 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

8-я ракетка мира впервые вышел в финал турнира в Мадриде. Ранее его лучшим результатом был четвертьфинал в 2022 году.

В финале Мадрида-2024 Рублев встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Иржи Легечка (Чехия, 30).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 7) — Тэйлор Фритц (США, 12) — 6:4, 6:3