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Сегодня, 13:25

Тихонов раскритиковал «Зенит» за празднование чемпионства

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Чемпионский парад «Зенита».
Фото ФК «Зенит»
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал «Зенит» за празднование чемпионства в Санкт-Петербурге.

«Я когда посмотрел, что питерский «Зенит» возили по улицам, то мне стало совсем не по себе. Такие почести за такие результаты. Они стали чемпионами? Это футбол что ли, я не пойму?! Я понимаю, когда везут аргентинцев, бразильцев и итальянцев, которые становятся чемпионами мира. Это понятно. Но наших-то за что? За то, что они на наших полях еле двигаются?» — приводит слова Тихонова Legalbet.

«Зенит» стал десятикратным чемпионом страны. Команда Сергея Семака выиграла Российскую премьер-лигу (РПЛ) пятый год подряд.

Источник: https://legalbet.ru/news/mne-stalo-ne-po-sebe-tihonov-raskritikoval-zenit-za/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Тихонов
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