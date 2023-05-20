РПЛ, 28-й тур: «Локо» примет «Факел», «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов»

Матчи 28-го тура чемпионата России по футболу. «Спартак» встретится в дерби с ЦСКА и другие игры.

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Продлит ли ЦСКА безвыигрышную серию «Спартака» до четырех матчей? Букмекерская компания ФОНБЕТ считает красно-белых небольшими фаворитами противостояния. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.50, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.55 (23%), а успех ЦСКА оценен в 2.70 (37%).