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Сегодня, 09:10

РПЛ, 28-й тур: «Локо» примет «Факел», «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Александр Селихов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Матчи 28-го тура чемпионата России по футболу. «Спартак» встретится в дерби с ЦСКА и другие игры.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции матчей РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Факел
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
Динамо
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Зенит
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Химки
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Урал
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ростов
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
22 мая, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Сочи

Чемпионат России: новости и обзоры, таблицы и календарь, статистика и фото.

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Продлит ли ЦСКА безвыигрышную серию «Спартака» до четырех матчей? Букмекерская компания ФОНБЕТ считает красно-белых небольшими фаворитами противостояния. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.50, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.55 (23%), а успех ЦСКА оценен в 2.70 (37%).

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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