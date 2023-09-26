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Сегодня, 05:19

Тимощук оспорил в CAS решение Украинской ассоциации футбола лишить его всех титулов

Сергей Разин
корреспондент
Анатолий Тимощук.
Фото ФК «Зенит»
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала заявление по обращению тренера «Зенита» Анатолия Тимощука в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«В производстве CAS находится дело об обжаловании Анатолием Тимощуком решения органов осуществления футбольного правосудия УАФ. Украинская ассоциация футбола работает над подготовкой позиции по данному делу. Дата заседания CAS по этому вопросу будет установлена отдельно», — говорится в заявлении УАФ.

Ранее УАФ запретил Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, а также пожизненно лишил его всех титулов. Экс-полузащитник «Шахтера» и «Баварии» провел в составе сборной Украины 144 матча и забил 4 гола.

Анатолий Тимощук
ФК Зенит
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