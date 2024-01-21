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Сегодня, 14:30

Точилин сообщил об отсутствии предложений о работе: «Только на днях расстались с «Сочи»

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Точилин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин ответил на вопрос «СЭ» о продолжении тренерской карьеры.

«Пока нет никаких планов. Пока никаких предложений не было. Только на днях расстались с «Сочи», официально где-то после Нового года. Остались в нормальных отношениях. Все прошло полюбовно», — сказал Точилин «СЭ».

3 декабря сочинцы объявили об уходе Александра Точилина. В разные годы он был помощником главного тренера южан, а также возглавлял селекционно-аналитический отдел клуба.

В турнирной таблице РПЛ «Сочи» после 18 туров занимает последнее, 16-е место, с 11 очками.

Александр Точилин
Футбол
ФК Сочи
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