Точилин: «Когда я был в «Сочи», у Нобоа не было планов на отъезд»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном уходе полузащитника Кристиана Нобоа из клуба.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в это трансферное окно может вернуться в «Эмелек», воспитанником которого является.

«Когда я был в «Сочи», у Нобоа не было никаких планов на отъезд. Сейчас не в курсе его будущего», — сказал Точилин «СЭ».

Нобоа с 2007 года играет в России. Он выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов» и «Зенит».

В этом сезоне эквадорский полузащитник сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

В турнирной таблице РПЛ «Сочи» после 18 туров занимает последнее, 16-е место, с 11 очками.