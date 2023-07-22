Трошечкин: «Грозный — другой мир со своими устоями и традициями, но страшного там ничего нет»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в интервью «СЭ» рассказал о жизни в Грозном. Прошлый сезон он провел в «Ахмате».

«Нормальный город, есть, что посмотреть. Развлечений не очень много, досуг разнообразием не отличается, зато ничего не отвлекает от футбола. Больше всего в Грозном кайфовали те, у кого маленькие дети — там хорошая экология, замечательный воздух. А вот женам, у которых нет детей, с досугом будет посложнее.

Впрочем, ко всему привыкаешь. Страшного там точно ничего нет. Кстати, в последнее лето был огромный наплыв туристов. Многие подтвердят мои слова — в Грозный можно спокойно приехать на несколько дней и интересно провести время», — сказал Трошечкин «СЭ».

Трошечкин также рассказал о переезде в Нижний Новгород.

«Конечно! Уже снял квартиру, где нам разрешили жить с собакой, скоро приедет жена. А в Грозном другая религия, отчасти вообще это другой мир со своими устоями и традициями, под которые нужно подстраиваться», — добавил Трошечкин.

Прошлый сезон «Ахмат», который возглавил Сергей Ташуев, закончил сезон на рекордном для себя 5-м месте турнирной таблицы РПЛ.