Умер бывший тренер и вратарь «Рубина» Алексей Семенов

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Двукратный чемпион России в качестве тренера «Рубина» Алексей Семенов скончался на 74-м году жизни, сообщается на официальном сайте казанского клуба.
«27 января после продолжительной болезни скончался ветеран «Рубина», бывший вратарь и тренер нашей команды Алексей Семенов. Футбольный клуб скорбит вместе с родными и близкими Алексея Александровича. Это большая утрата для клуба и всего казанского футбола», — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина».
В качестве игрока Семенов выступал за «Рубин» с 1974 по 1980 год на позиции вратаря. После завершения игровой карьеры он занимал различные тренерские должности в структуре клуба, а в 1984 и 1988 годах был главным тренером казанцев. С 2018 года Семенов был селекционером «Рубина».
В качестве тренера команды Семенов стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России , обладателем Кубка России, дважды — бронзовым призером чемпионата России.
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Основные источники исследования