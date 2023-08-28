В «Ахмате» заявили, что не завершили трансферную кампанию

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал «СЭ» летную трансферную кампанию клуба.

«Будут ли в команде новые игроки? Возможно все, пока трансферное окно в России открыто. На данный момент мы не закончили свою трансферную кампанию, есть несколько позиций, которые хотели бы усилить. Несколько человек могут пополнить нашу команду. Но переговоров ни с кем не ведем, пока есть только список потенциальных новичков», — сказал Газзаев «СЭ».

«Ахмат» после шестого тура занимает девятое место в чемпионате России, набрав 7 очков.