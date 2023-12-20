В «Ахмате» заявили, что Ромащенко останется в команде

Сегодня, 11:59
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров выразил доверие главному тренеру команды Мирославу Ромащенко.
«Ромащенко остается. Большой ли кредит доверия? Как вы его измеряете? Если бы не четыре очка в трех матчах, он бы все равно работал. Мы верим в команду и в него. Он будет готовить команду к возобновлению сезона», — сказал Айдамиров.
«Ахмат» набрал 17 очков в 18 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
Ромащенко возглавил грозненский клуб 18 августа 2023 года, контракт рассчитан до лета 2026-го.