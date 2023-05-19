В «Ахмате» заявили о продлении контракта с полузащитников Садулаевым

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в комментарии для «СЭ» рассказал о продлении контракта с полузащитником Лечи Садулаевым.

«Лечи Садулаев лечится, его уже прооперировали. С ним давно продлили контракт, он дома, воспитанник нашего клуб. Можно сказать, что подписали пожизненный контракт (смеется)», — сказал Айдамиров «СЭ».

В этом сезоне 23-летний Садулаев провел 28 игр, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач. Сейчас игрок восстанавливает после травмы крестообразных связок.