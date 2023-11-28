В «Балтике» анонсировали встречу с Мажичем

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в интервью «СЭ» высказался о своем отношении к встречам с судейским корпусом.

— Вы сказали про судейство... Как относитесь к встречам с представителями судейского корпуса? Многие футболисты признаются, что не видят в них смысла, потому что похожие моменты в РПЛ трактуются по-разному.

— Считаю, что они однозначно нужны, несмотря на то что футболисты могут высказываться в подобном стиле. Я присутствовал на таких встречах. Вижу, что многие игроки анализируют то, что им говорят. Так или иначе, вы сказали, что трактовки все время меняются. Нужно понимать, по каким правилам мы играем сейчас, какие нормы допустимы. При этом очень бы хотелось, чтобы нормы и правила были едины для всех. Мы же не против того, чтобы их соблюдать, но в тех пределах, которые нам обозначены. Мои главные вопросы связаны с единой трактовкой для всех клубов. Футболисты должны понимать, что они могут делать на поле, а что нет.

— Была ли у «Балтики» встреча с представителями судейского корпуса?

— Еще нет, но в ближайшем будущем она состоится.

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич 8 ноября рассказал игрокам и тренерам «Динамо» и «Спартака» о современных трактовках и разобрал наиболее сложные эпизоды из матчей РПЛ и FONBET Кубка России. По окончании обсуждения каждого раздела правил игроки и тренеры могли задать вопросы и обсудить конкретные моменты из своих матчей.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.