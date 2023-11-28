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Сегодня, 10:00

Гендиректор «Балтики» Волженкин о снежном матче со «Спартаком»: «Все превратилось в сплошную борьбу»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
«Балтика» — «Спартак».
Фото ФК «Спартак»
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 16-го тура РПЛ.

«Показать какую-то игру в таких экстремальных погодных условиях было сложно обеим командам, все превратилось в сплошную борьбу. У «Балтики» было несколько отличных моментов, но хорошо сыграл Максименко. Что-то еще добавить сложно, про погоду уже все высказались», — сказал Волженкин «СЭ».

Игра в Калининграде прошла 25 ноября в сложных погодных условиях из-за снегопада.

«Спартак» (27 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» находится на 15-м месте (12 очков).

Сергей Игнашевич. «Кредит доверия к Игнашевичу? Мы верим в тренера — игра вселяет оптимизм». Интервью гендиректора «Балтики»
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Волженкин
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