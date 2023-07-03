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Сегодня, 15:10

В Бельгии рассказали, почему Бонгонда играл босиком в юношеской академии

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бельгийский журналист Sudinfo Филипп Гердай в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о сильных сторонах полузащитника «Кадиса» Тео Бонгонда.

«Бонгонда может играть как на фланге, так и в роли десятки. Он очень техничный игрок. Тео был в одной и той же юношеской академии, где владелец работал с Яя Туре и другими перспективными в прошлом выходцами из Кот Д'Ивуара. Там было много молодых футболистов, где главной особенностью тренировок была игра босиком. Так молодые футболисты лучше чувствовали мяч. Бонгонда был одним из тех игроков, который прошел через это», — сказал Гердай «СЭ».

По информации Relevo, «Спартак» заплатит «Кадису» за 27-летнего конголезца с бельгийскими корнями до 10 миллионов евро с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Бонгонда провел за клуб 32 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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