В ЦСКА ответили на вопрос, почему Вагнер Лав не сможет приехать на матч против 2DROTS

Сегодня, 09:15
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос «СЭ», почему не удалось договориться об участии нападающего «Спорт Ресифи» Вагнера Лав в товарищеском матче между армейцами и 2DROTS.
«С Вагнером тоже легко шел разговор. Все были за. Его клуб тоже, несмотря на действующий контракт, понимал важность этого мероприятия для самого Вагнера. Но у них стоит игра ночью 23 марта. Понятно, что исходя из своего контракта, он не может играть буквально в тот же день не за свою команду. Хотя на уровне идеи тоже все были за», — сказал Брейдо «СЭ».
Матч пройдет в 25 марта на «ВЭБ Арене». Начало — 16.00 мск.
За ЦСКА Вагнер Лав выступал с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе московского клуба нападающий три раза становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, три раза — Суперкубок, а также один раз — Кубок УЕФА.