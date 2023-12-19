Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:36

Бабаев: «Считаем, что у Тамерлана есть все, чтобы продолжать прогрессировать в ЦСКА»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал подписание клубом форварда «Балтики» Тамерлана Мусаева. Он рассказал, что скауты команды давно наблюдали за игроком и его приобретение вписывается в стратегию армейцев по поиску молодых талантов

«Считаем, что у Тамерлана есть все, чтобы продолжать прогрессировать в нашей команде. Нападающий обладает необходимым набором качеств габаритного форварда и при этом здорово смотрится при игре в комбинационный футбол», — передает слова Бабаева пресс-служба команды.

22-летний нападающий подписал контракт с красно-синими до конца сезона-2027/28. Он будет выступать за ЦСКА под 11-м номером.

ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Читайте также
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух воспитывают сына
Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
По факту угроз в адрес семьи Романа Рудакова возбуждено уголовное дело
Премьер Польши провел отставки руководителей всех спецслужб страны
Что известно о смерти Пухляша из Little Big. Главное
В Калуге началось производство среднеразмерных кроссоверов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Нападающий «Балтики» Мусаев перешел в ЦСКА
Защитник «Зенита» Круговой: «Мы выйдем, докажем и вернем первое место»
«Зенит» начал продажу билетов на матч со «Спартаком» до объявления официальной даты
Источник: «Интер» рассматривает вариант с подписанием Мозеса из «Спартака»
Источник: Федор Чалов может перейти в «Марсель»
Ивич: «Краснодар» будет искать усиление на 2-3 позиции»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Нападающий «Балтики» Мусаев перешел в ЦСКА