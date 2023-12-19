Мусаев: «Очень рад вернуться в ЦСКА»

Новичок ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился эмоциями после подписания контракта с армейцами.

22-летний нападающий подписал контракт с красно-синими до конца сезона-2027/28. Он будет выступать за ЦСКА под 11-м номером.

«Для меня это очень хороший шаг вперед для развития. Я был в академии ЦСКА в маленьком возрасте и очень рад вернуться.

Долго не думал, честно говоря. Сразу согласился. Когда уходил из академии, очень полюбил клуб. И была цель вернуться сюда», — сказал Мусаев после подписания контракта.

Мусаев играл за «Балтику» с 2020 года. Он провел за калининградцев 80 матчей, забил 19 мячей и отдал 14 голевых передач. В текущем сезоне на его счету 4 гола и 2 результативные передачи в 25 матчах РПЛ и FONBET Кубка России.

Ранее Мусаев выступал за «КАМАЗ», ульяновскую «Волгу» и вторые команды тульского «Арсенала» и «Анжи».

С 2014 по 2015 год Мусаев занимался в академии ЦСКА.