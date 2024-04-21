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Сегодня, 17:59

ЦСКА о слухах об отставке Федотова: «После поражений всегда кто-то пытается поймать хайп»

Константин Белов
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможной отставке главного тренера армейцев Владимира Федотова.

Ранее издание Legalbet сообщило, что Федотова могут уволить из московской команды, если она не попадет в тройку лучших в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2023/24.

В субботу, 20 апреля ЦСКА уступил «Ахмату» (1:2) в матче 25-го тура чемпионата России.

«После поражений всегда кто-то пытается поймать хайп, будь то «Евро-футбол», «Legalbet» или другие специализирующиеся на этом издания. Не стоит думать, что у их корреспондентов есть прямая связь, например, с Евгением Ленноровичем Гинером», — сказал Брейдо «СЭ».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками в 24 матчах.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
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