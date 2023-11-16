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Судейство

Сегодня, 08:15

Гафин: «Встреча с Мажичем была, на мой взгляд, конструктивной, деловой и совсем не скучной»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» высказался о встрече с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

«Встреча с Мажичем была, на мой взгляд, конструктивной, деловой и совсем не скучной. Мы с ним общаемся. Это не касается глубоко каких-то вопросов судейства. Это нормальное человеческое общение», — сказал Гафин «СЭ».

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич 8 ноября рассказал игрокам и тренерам «Динамо» и «Спартака» о современных трактовках и разобрал наиболее сложные эпизоды матчей РПЛ и FONBET Кубка России. По окончании обсуждения каждого раздела правил игроки и тренеры могли задать вопросы и обсудить конкретные моменты из своих матчей.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Милорад Мажич
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