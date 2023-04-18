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Сегодня, 19:49

В «Динамо» рассказали об условиях аренды для клубного магазина в ГУМе

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал «СЭ» об идее открытия магазина атрибутики клуба в ГУМе.

— Откуда взялась идея открытия магазина «Динамо» именно в ГУМе? Не совсем стандартное место для магазина футбольной атрибутики.

— С учетом того, какая у нас юбилейная дата — столетняя, и с учетом того, что Михаил Эрнестович Куснирович является нашим преданным болельщиком — эти два события совпали. Из этого, собственно говоря, получился этот магазин.

— Стоимость аренды здесь запредельная. Или у вас какие-то особые условия?

— Мы просчитываем наше каждое коммерческое действие. И в этом случае у нас аренда, которую мы считаем экономически приемлемой, но да, она гораздо меньше, чем у предыдущего арендатора — Louis Vuitton.

— Идет сезон столетия: вы открываете магазин, делаете какие-то акции, но спортивные результаты как-то не особо коррелируют с этим. Не хочется ли большего?

— Нам всегда хочется от результатов большего, и мы к этому стремимся. Мы, конечно, переживаем, когда нам не удается достигнуть большего, но при этом 100-летие отменить никто не может.

«Динамо» было основано 18 апреля 1923 года. Московская команда является 11-кратным чемпионом СССР и шестикратным обладателем Кубка СССР по футболу. В российской истории клуба на счету динамовцев победа в национальном кубке сезона-1994/95.

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