В Госдуме удивлены игнорированием мнения депутатов по Fan ID

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» выразил удивление отсутствием приглашения депутатов на брифинг Минспорта по Fan ID.

Ранее Дмитрий Свищев сообщил об отмене Круглого стола по Fan ID в Госдуме.

«Позвали журналистов и РФС, а депутатов — нет. Мягко говоря, удивлены таким решением», — сказал Свищев «СЭ».

С нового сезона РПЛ систему Fan ID ввели на пяти стадионах страны: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Постепенно к ним присоединятся арены всех остальных команд, участвующих в премьер-лиге.