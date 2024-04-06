В «Крыльях Советов» рассказали о состоянии здоровья Гарре и Бейла

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с «СЭ» высказался о состоянии здоровья игроков клуба Бенхамина Гарре и Гленна Бейла, пропустивших последние 2 матча РПЛ.

«Мы очень сильно рассчитываем, что Гарре к нам максимально быстро присоединится. С Бейлом ситуация немного сложнее. Какова вероятность, что они сыграют в ближайшей встрече с «Рубином»? Я не врач, поэтому давайте смотреть ближе к игре», — сказал Корниленко «СЭ».

В сезоне-2023/24 Гарре принял участие в 20 матчах самарцев во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативных передачи. На счету Бейла 3 забитых мяча и 4 голевых паса в 23 встречах.

На данный момент «Крылья Советов» занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 22 матчах.