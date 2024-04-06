Сегодня, 17:35
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил гол в ворота «Пари НН» в 23-м туре РПЛ.
Теперь на счету форварда 30 голов в 57 матчах чемпионата России. По этому показателю Кордоба занимает шестое место в XXI веке.
Быстрее колумбийца первые 30 голов в РПЛ забили лишь Сейду Думбия (ЦСКА, 43 матча), Веллитон («Спартак», 47), Жо (ЦСКА, 52), Халк («Зенит», 52), Квинси Промес («Спартак», 56).
В составе «Краснодара» результат Кордобы является вторым. Лидирует Федор Смолов — 30 голов в 41 матче.