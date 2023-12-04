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Сегодня, 09:19

В «Лацио» опровергли слухи об интересе к Тикнизяну

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани назвал неправдой информацию о том, что клуб следит за защитником «Локомотива» и сборной Армении Наиром Тикнизяном.

«В этом ноль правды», — приводит слова Фабиани Sport24.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 22 матчей за железнодорожников, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее Тикнизян прокомментировал «СЭ» присутствие скаутов «Лацио» на матче сборной Армении с его участием.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601597-v-latsio-oprovergli-slukhi-ob-interese-k-tiknizyanu?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Лацио
ФК Локомотив (Москва)
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