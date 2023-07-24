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Сегодня, 14:36

В «Оренбурге» заявили, что не будут укреплять вратарскую линию

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб не планирует укреплять вратарскую линию.

- Приобретения во вратарскую линию? Не планируются, — рассказал Андреев «Спорт День за Денм».

— То есть вообще ничьи кандидатуры не рассматривали?

— Во вратарскую линию точно нет.

— Поступила информация, что «Оренбург» может арендовать Никиту Гойло у «Зенита». Это правда?

— Нет.

Вчера, 23 июля, команда проиграла «Спартаку» со счетом 3:2. Во втором туре РПЛ оренбуржцы встретятся с «Рубином». Матч пройдет 30 июля и начнется в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/sportivnyy-direktor-orenburg-oproverg-vozmozhnuyu-arendu-goylo-v-zenite-
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
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