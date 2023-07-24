В «Оренбурге» заявили, что не будут укреплять вратарскую линию

Сегодня, 14:36
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб не планирует укреплять вратарскую линию.
- Приобретения во вратарскую линию? Не планируются, — рассказал Андреев «Спорт День за Денм».
— То есть вообще ничьи кандидатуры не рассматривали?
— Во вратарскую линию точно нет.
— Поступила информация, что «Оренбург» может арендовать Никиту Гойло у «Зенита». Это правда?
— Нет.
Вчера, 23 июля, команда проиграла «Спартаку» со счетом 3:2. Во втором туре РПЛ оренбуржцы встретятся с «Рубином». Матч пройдет 30 июля и начнется в 15.00 по московскому времени.