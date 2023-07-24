Кобелев о появлении в РПЛ двух клубов из Санкт-Петербурга: «Команда должна быть с историей»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о возможности появления в РПЛ второго клуба из Санкт-Петербурга.

«Для того чтобы в Питере была вторая команда, ее надо финансировать. Было уже много примеров — «Динамо», «Тосно», сейчас «Ленинградец». Все будет зависеть от желания людей содержать команды. К тому же команда должна быть с историей и болельщиками, а создать клуб с нуля — тяжело», — цитирует Кобелева legalbet.ru.

В этом сезоне первой лиги Санкт-Петербург представляет «Ленинградец». Клуб выступает на стадионе «Петровский».