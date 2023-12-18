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Сегодня, 19:39

В «Оренбурге» заявили об отсутствии переговоров о переходе Веры в «Локомотив»

Руслан Минаев
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением о возможном переходе нападающего Лукаса Веры в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что трансфер аргентинца в московский клуб сорвался.

«Тема перехода Лукаса Веры в «Локомотив» не закрыта, но переговоры между клубами, как мне известно, не идут. Процесс инициировали не мы, поэтому пускай московский клуб решает этот вопрос», — цитирует Еремякина Sport24.

26-летний Вера играет за «Оренбург» с лета 2022 года. На его счету 3 гола и 11 результативных передач в 48 матчах за оренбуржцев во всех турнирах. 6 декабря появилась информация о том, что «Локомотив» согласовал условия контракта с аргентинцем.

Источник: Sport24
Лукас Вера
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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