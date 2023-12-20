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Сегодня, 15:56

В «Пари НН» рассказали о переговорах по аренде Ермакова

Микеле Антонов
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал «СЭ» о переговорах по возможной аренде полузащитника ЦСКА Никиты Ермакова.

«Пока не можем комментировать. Идет переговорный процесс. Как он пойдет, зависит от трех факторов: нашего интереса, интереса ЦСКА и самого Никиты», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Пари НН» намерен арендовать Ермакова у ЦСКА.

В сезоне-2023/24 Ермаков провел 9 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Контракт 20-летнего полузащитника с армейцами рассчитан до конца июня 2025 года.

Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Никита Ермаков
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