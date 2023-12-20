ESPN: Луис Чавес может покинуть «Динамо» после Кубка Америки

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес задумывается об уходе из клуба, сообщает ESPN.

По информации источника, 27-летний мексиканец рассчитывает, что сможет обратить на себя внимание игрой за сборную Мексики на предстоящем Кубке Америки-2024. Сообщается, что за полузащитником следят клубы из Англии и Саудовской Аравии.

«У Луиса есть еще три года в «Динамо», но, если он проведет хороший Кубок Америки, им могут заинтересоваться большие клубы, гранды Европы», — приводит ESPN слова источника из окружения футболиста.

Чавес перешел в «Динамо» в августе этого года. С того момента хавбек провел за бело-голубых 16 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Следующий Кубок Америки пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года в США.