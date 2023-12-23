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Сегодня, 17:31

В «Реале» отреагировали на информацию об интересе к защитнику «Зенита» Ренану

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В пресс-службе «Реала» прокомментировали слухи о том, что мадридский клуб заинтересован в подписании защитника «Зенита» Роберта Ренана.

«Наш клуб заинтересован в Ренане? У нас нет никакой информации по этому поводу», — приводит ответ пресс-службы клуба «Чемпионат».

23 декабря испанская AS сообщила, что «Реал» в связи с травмами основных защитников может арендовать 20-летнего бразильца в зимнее трансферное окно с последующим правом выкупа.

В текущем сезоне Ренан провел за «Зенит» 8 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Защитник выступает за сине-бело-голубых с января этого года.

Источник: «Чемпионат»
Футбол
ФК Зенит
ФК Реал
Роберт Ренан
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