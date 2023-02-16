В РФС объяснили, почему Hawk-Eye ушел из чемпионата России

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал, почему компания-провайдер технологии VAR Hawk-Eye ушла из чемпионата России.

«Мы понимали, что они находятся в юрисдикции, которая максимально недружественная. Была велика вероятность, что уйдут после финала Кубка России. Мы заранее начали прорабатывать разные варианты. Велись переговоры по цене и с изначальным поставщиком, и с альтернативными. Дадите хорошую цену — договоримся. Мы получили от Hawk-Eye существенную скидку относительно предыдущего контракта. Ведь они уже сделали первоначальную инвестицию и обучили персонал. Переговоры не были фейковыми. У нас действительно имелись и другие варианты. В Hawk-Eye знали, что в РФС приезжали люди и привозили свое оборудование на тесты — реальный подбор других контрагентов. Они начали тормозить с заключением договора. Мы для себя поняли, что уйдут с вероятностью в 80%. У нас уже были другие подрядчики с ценовыми параметрами. Возник тот же политический вопрос: кто возьмется работать и на каких условиях. Одна компания отвалилась по техническим вопросам, в том числе с офсайдными линиями. Другая компания — суперская, уровня Hawk-Eye, оказалась сильно дороже. Пришлось бы заново выстраивать всю инфраструктуру. Плюс сложные юридические схемы закупки через третьи страны», — приводит слова Каманцева «Чемпионат».

Hawk-Eye Innovations Ltd — это британская компания, основанная японской Sony. Она считается ведущим провайдером в мировом футболе и работает с основными европейскими лигами, а также с ФИФА и УЕФА, обслуживая все главные международные соревнования.