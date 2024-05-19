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«Ростов» обыграл «Балтику» и обогнал ЦСКА в таблице РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Ростов» — «Балтика».
Фото ФК «Ростов»
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«Ростов» на своем поле победил «Балтику» в матче 29-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 33-й минуте открыл Кирилл Щетинин. Три минуты спустя преимущество ростовчан удвоил Роналдо. На 45+3-й минуте калининградцы отыграли один мяч благодаря голу Алекса Фернандеса.

«Ростов» (43 очка) обогнал ЦСКА (42) и «Рубин» (41) и «Крылья Советов» (40) и поднялся на шестое место в РПЛ, но армейцы еще не сыграли свой матч в 29-м туре.

«Балтика» (26) остается предпоследней в турнирной таблице. Команда Сергея Игнашевича лишилась шансов на место выше зоны стыковых матчей по итогам сезона.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:1
Балтика

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Ростов
7
39
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