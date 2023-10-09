В РФС ответили на слова Алаева о дискредитации ЭСК: «Уровень специалистов не вызывает сомнений»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев прокомментировал «СЭ» слова президент РПЛ Александра Алаева о работе ЭСК РФС.

Ранее функционер заявил «Матч ТВ», что комиссия ЭСК РФС дискредитировала себя в текущем составе.

— Есть два формата обсуждения судейских вопросов с руководителями клубов, — сказал Каманцев. — Первый — это подведение итогов года. На общем собрании клубов 26 апреля генеральный секретарь РФС предложил провести такую встречу по окончании предыдущего сезона. Эта встреча была назначена на 30 июня и должна была пройти в «Доме футбола», но за два дна до нее, 28 июня, поступило письмо от лиги с просьбой перенести эту встречу. Теперь встречаться по данной повестке и подводить итоги прошедшего чемпионата в разгар нового представляется РФС нецелесообразным и запроса от клубов на это нет.

Второй формат — это прямой рабочий диалог с клубами, и он у нас есть.

После каждого тура руководители и тренеры могут и задают интересующие их вопросы мне лично. Милорад Мажич и я регулярно бываем на матчах и видимся там с владельцами, управляющими и тренерами клубов, мы всегда открыты к общению.

Также с этого сезона в отрытом доступе публикуются не только решения ЭСК по обращению клубов, но и внутренняя оценка самых интересных эпизодов департаментом судейства.

Если у руководителей наших команд есть желание более детально погрузиться в правила игры и трактовки игровых эпизодов, то они всегда могут прослушать лекцию о правилах игры вместе со своей командой в рамках процедуры лицензирования. В настоящее время у нас есть несколько запросов на лекции от клубов РПЛ и в октябре они состоятся. При этом руководители клубов редко приходят на такие встречи, они традиционно более интересны представителям спортивных блоков клубов. Если что-то изменилось, и руководители хотят совместно прослушать лекцию о правилах игры и текущих трактовках, то мы готовы организовать для них лекцию на площадке РФС.

— На ваш взгляд, уровень экспертно-судейской комиссии достаточно авторитетен?

— С этого сезона по решению Президента РФС в состав Экспертно-судейской комиссии входят три иностранных эксперта — Милорад Мажич, Равшан Ирматов, Джюнейт Чакыр и менеджер судей Первой лиги Николай Иванов.

Все три иностранных арбитра входят в список лучших судей 2011-2020 годов по версии международной федерации футбольной истории и статистики. Чакыр занимает второе место, Мажич и Ирматов занимают 15 и 16 место соответственно.

На наш взгляд, уровень экспертизы и компетенции этих специалистов не вызывает сомнений. Если в текущих условиях появятся варианты привлечения еще нескольких авторитетных специалистов, то мы с удовольствием их рассмотрим.