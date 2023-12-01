В РФС ответили на вопрос об инициативе включения белорусских клубов в РПЛ

Сегодня, 13:30
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном включении белорусских клубов в РПЛ.
— Некоторое время назад появилась новость о возможном вхождении белорусских клубов в РПЛ. Получал ли РФС какие-то распоряжения?
— Мы — нет.
— РФС как-то прорабатывает этот вопрос?
— Мы слышали об этой инициативе только из прессы. Никто к нам не обращался со стороны Министерства спорта или со стороны белорусских коллег. Есть определенные международные положения, правила ФИФА и УЕФА. Поэтому здесь надо исходить из совокупности нормативно-правовых актов, которые регулируют такие вопросы.
21 октября министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские профессиональные лиги.