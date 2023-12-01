Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

В РФС ответили на вопрос об инициативе включения белорусских клубов в РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Максим Митрофанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном включении белорусских клубов в РПЛ.

— Некоторое время назад появилась новость о возможном вхождении белорусских клубов в РПЛ. Получал ли РФС какие-то распоряжения?

— Мы — нет.

— РФС как-то прорабатывает этот вопрос?

— Мы слышали об этой инициативе только из прессы. Никто к нам не обращался со стороны Министерства спорта или со стороны белорусских коллег. Есть определенные международные положения, правила ФИФА и УЕФА. Поэтому здесь надо исходить из совокупности нормативно-правовых актов, которые регулируют такие вопросы.

Максим Митрофанов. «Позиции УЕФА по Израилю и России? Отношение должно быть одинаковым». Интервью генсека РФС

21 октября министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские профессиональные лиги.

РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
5
0
Читайте также
Овечкин заявил о желании сыграть на Олимпиаде и познакомиться с Майклом Джорданом
Три полицейских пострадали в Бирмингеме от действий польских фанатов
Байден заявил о наличии у него кода, способного «взорвать мир»
У иностранных компаний изъяли право на управление аэропортом Пулково
Захарова прокомментировала слова Бербок о Лаврове
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Личка: «Самый популярный клуб России — «Спартак», но «Оренбург» навсегда в моем сердце»

РПЛ: расписание матчей и прямые трансляции игр РПЛ 2 и 3 декабря