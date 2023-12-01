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Сегодня, 13:16

Личка: «Самый популярный клуб России — «Спартак», но «Оренбург» навсегда в моем сердце»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка назвал самую популярную российскую команду.

«Самый популярный клуб России? «Динамо»! Но, если честно, я знаю, что у «Спартака» больше всех болельщиков в России. Поэтому правильно говорить — «Спартак». Хочу поблагодарить «Оренбург» — благодаря этой команде я вошел в российский футбол и сейчас тренирую топ-клуб — «Динамо». «Оренбург» навсегда в моем сердце», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

46-летний Личка тренировал «Оренбург» с 2020 по 2023 год.

После 16 туров РПЛ-2023/24 «Динамо» с 88 очками занимает 3-е место в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
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