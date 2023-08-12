Нагорных — о начале сезона «Локомотива»: «Определенное отсутствие командных действий нас тревожит»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал результаты команды на старте сезона после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

— Нет тревоги за результаты команды, особенно сегодня?

— Есть определенная тревога. Мы намерены в ближайшие дни провести серьезный разговор в команде. Потому что определенное отсутствие командных действий нас тревожит.

— Будут сделаны выводы по тренеру, если ситуация не улучшится?

— Ситуация улучшится.

— То есть до зимы он может спокойно спать?

— Спать никому не нужно. Все должны быть профессионалами.

«Крылья Советов» набрали 8 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 5 очками идет на шестой строчке.

В следующем туре «Крылья» в гостях сыграют с «Рубином» 18 августа. «Локо» 19-го числа отправится в гости к «Краснодару».