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Сегодня, 11:34

В «Сочи» опровергли информацию о том, что Кержаков станет главным тренером команды

Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко опроверг информацию о том, что Александр Кержаков станет новым главным тренером команды.

«Официально опровергаю эту информацию», — приводит ТАСС слова Рубашко.

Также функционер заявил, что старший тренер команды Вадим Гаранин продолжает работу в клубе.

«Ничего не поменялось. Все в рабочем порядке», — добавил Рубашко.

2 ноября появилась информация о том, что Вадим Гаранин будет отправлен в отставку, однако президент «Сочи» Борис Ротенберг опроверг эти данные.

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками в 16 матчах.

Последним местом работы Александра Кержакова был «Нижний Новгород». 39-летний россиянин руководил командой в сезоне-2021/22 и занял с ней 11-е место в РПЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/16268225
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