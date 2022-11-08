В «Сочи» опровергли информацию о том, что Кержаков станет главным тренером команды

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко опроверг информацию о том, что Александр Кержаков станет новым главным тренером команды.

«Официально опровергаю эту информацию», — приводит ТАСС слова Рубашко.

Также функционер заявил, что старший тренер команды Вадим Гаранин продолжает работу в клубе.

«Ничего не поменялось. Все в рабочем порядке», — добавил Рубашко.

2 ноября появилась информация о том, что Вадим Гаранин будет отправлен в отставку, однако президент «Сочи» Борис Ротенберг опроверг эти данные.

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками в 16 матчах.

Последним местом работы Александра Кержакова был «Нижний Новгород». 39-летний россиянин руководил командой в сезоне-2021/22 и занял с ней 11-е место в РПЛ.