В «Сочи» опровергли информацию о том, что Кержаков станет главным тренером команды

Сегодня, 11:34
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко опроверг информацию о том, что Александр Кержаков станет новым главным тренером команды.
«Официально опровергаю эту информацию», — приводит ТАСС слова Рубашко.
Также функционер заявил, что старший тренер команды Вадим Гаранин продолжает работу в клубе.
«Ничего не поменялось. Все в рабочем порядке», — добавил Рубашко.
2 ноября появилась информация о том, что Вадим Гаранин будет отправлен в отставку, однако президент «Сочи» Борис Ротенберг опроверг эти данные.
«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками в 16 матчах.
Последним местом работы Александра Кержакова был «Нижний Новгород». 39-летний россиянин руководил командой в сезоне-2021/22 и занял с ней 11-е место в РПЛ.