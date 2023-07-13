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Сегодня, 16:26

В суде Амстердама заявили, что Промес может не присутствовать на заседаниях

Ана Горшкова
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В Апелляционном суде Амстердама сообщили, что нападающий «Спартак» Квинси Промес не обязан лично присутствовать на апелляционных слушаниях по делу о нападении на двоюродного брата.

«В принципе, подозреваемый не обязан присутствовать на собственном слушании. Однако суд или судья может потребовать, чтобы подозреваемый в обязательном порядке присутствовал на слушании», — приводит заявление суда ТАСС.

Также в суде отметили, что дата слушаний еще не назначена.

12 июля стало известно, что Промес подал апелляцию на решение суда, который приговорил футболиста к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

В июле на странице 31-летнего нидерландца на портале Transfermarkt.com появилась информация, что форвард «отстранен спортивным судом от участия во всех турнирах». В «Спартаке» это опровергли.

В прошедшем сезоне Промес забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.

Квинси Промес. Приговор Промесу не повлияет на его карьеру в России. Но что с этим делать «Спартаку»?
Источник: ТАСС
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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