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Сегодня, 13:12

В Турции назвали нечестным решение УЕФА по отстранению российских клубов

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Турецкий спортивный журналист Ахмет Селим Кул в комментарии для «СЭ» высказался об отстранении футбольных российских команд от международных соревнований.

«Решение УЕФА нечестное по отношению к российским командам. Товарищеские игры — хороший способ как-то повлиять на это политическое решение УЕФА», — сказал Селим Кул «СЭ».

Ранее турецкий клуб «Фенербахче» сыграл вничью с питерским «Зенитом» в товарищеском матче (2:2).

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от соревнований под своей эгидой.

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