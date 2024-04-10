Валуев назвал лицемерием слова Чеферина об отстранении России

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина, заявившего, что у него не было другого выхода, кроме как отстранить Россию от официальных международных соревнований.

«Чушь и лицемерие, но фраза выстроена верно. У него не было другого выхода. Иначе судьба Стросс-Кана», — сказал Валуев «СЭ».

Российские команды отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В последнем розыгрыше еврокубков с участием российских клубов «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы-2021/22, где должен был сыграть против «Лейпцига», но матчи были отменены из-за отстранения.

В сентябре 2023 года президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО. Тогда же исполком УЕФА принял решение допустить молодежные национальные команды России к соревнованиям под эгидой организации, но позже из-за недовольства многих европейских стран федерация отказалась от своих намерений.