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Сегодня, 11:19

В Турции заявили, что Кузяев не дал точного ответа о переходе в «Бешикташ»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Далер Кузяев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что игрок принял предложение турецкого клуба о переходе, но пока будет ожидать интереса из топ-5 лиг.

«Игрок объявит о своем решении через несколько дней. Переговоры идут ни положительно, ни отрицательно. Ведь Кузяев не дал точного ответа, перейдет он в Бешикташ или нет», — сказал Дикме «СЭ».

Ранее о такой возможности стало известно на канале Rabona YouTube.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел в РПЛ 26 матчей в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Зенит
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