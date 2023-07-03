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Сегодня, 11:06

Семак о будущем Вендела: «Все контакты ведутся с руководством клуба»

Семак не переживает за возвращение Вендела в «Зенит»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Малком и Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал новость о возможном уходе полузащитника Вендела.

— Все контакты с Венделом ведутся через руководство клуба, Александр Иванович Медведев на связи с его представителем, — сказал Семак на пресс-конференции.

— Вы не думаете, что если он не найдет клуб, то не будет готов к сезону?

— Нет, не переживаем. У нас есть игроки. У нас играют те, кто находится в лучших кондициях.

— Насколько «Црвена» серьезный соперник?

— Конечно, это очень интересный соперник. Чемпион страны и участник Лиги чемпионов. Феноменальная серия, которая впечатляет. Наш ждет сложный и интересный матч. Но мы делаем акцент на набор формы наших ребят. Хотим набрать необходимый игровой тонус.

3 июля стало известно, что «Коринтианс» может арендовать футболиста с опцией выкупа в 18 миллиона евро.

Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Действующий контракт 25-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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