Агент Джикии: «Никакие переговоры с другими клубами мы не ведем»

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал корреспонденту «РБ Спорт» о ситуации с футболистом.

«От лица Джикии хочу пожелать болельщикам «Спартака», чтобы верили. Все будет хорошо. Георгий — это мужчина, личность, которая не позволит перейти в склочные разборки. Любой поворот в клубе в любую сторону будет максимально корректным. Может, я когда-то дам какие-то пояснения. Но я их дам, когда буду полностью уверен. Георгий спокойно готовится, работает. Никаких проблем. Неприятно, что не играет, да. Но это достойный человек, все будет хорошо. Сейчас мы никакие переговоры с другими клубами не ведем», — приводит слова Шпинева «РБ Спорт».

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года. Игрок выступает за московский клуб с 2017 года. Он провел за команду 211 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

29-летний защитник оставался на скамейке в 3 из последних 5 матчей красно-белых во всех турнирах. Всего в текущем сезоне в активе Джикии 8 матчей, в которых он не отличился результативными действиями.