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Сегодня, 17:47

Валерий Баринов — о переходе РФС в АФК: «Не знаю, насколько верен этот шаг, но я за движение»

Алина Савинова
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Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мне как болельщику интересно все, и Азиатская конфедерация. Что касается перехода, тут двоякое решение. Оставаться и ждать нет смысла. Лично моей жизни, боюсь, не хватит на возвращение в турниры УЕФА. Не знаю, насколько верен этот шаг. Большинство специалистов считают, что это путь на дно. Я не очень доверяю нашему футбольно-спортивному начальству и тем решениям, которые они принимают. Мне кажется это неинтересным, но я за движение. А просто стоять и ждать, когда нам флаг дадут или не дадут... Может быть, нас заставят становиться на одно колено? За что-нибудь. Это не соответствует статусу нашей страны», — приводит Metaratings.ru слова Баринова.

Сегодня, 27 декабря, стало известно, что голосование исполнительного комитета РФС по вопросу о переходе в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.

В феврале этого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

Источник: https://metaratings.ru/news/aktyer-barinov-uefa-ne-prinimaet-eshchye-i-krymskie-komandy-a-v-aziyu-mozhet-byt-primut-vsyu-rossiyu-1451296/
Футбол
РФС
Валерий Баринов
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